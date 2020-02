🎤 Entrevista

👉

📝

👉

Diego Adur

📝

👉





El miércoles 5 de febrero se realizará un homenaje a la activista travesti Lohana Berkins a 4 años de su fallecimiento. Será a partir de las 17 horas en la Fundación Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, San Telmo. Una de sus compañeras de militancia, Florencia Guimaraes García, contó en La Retaguardia de qué tratará la celebración y habló sobre el legado de Lohana. Lohana Berkins fue una referente para el activismo trans y travesti que participó de muchas de las conquistas que el colectivo consiguió. Murió el 5 de febrero de 2016 a los 56 años. A 4 años de su partida, se realizará, una conmemoración política y artística que contará con muchas militantes y artistas del colectivo travesti-trans. Florencia Guimaraes contó a La Retaguardia qué se espera para la celebración: “Es un homenaje a Lohana Berkins a 4 años de la partida física de nuestra compañera, amiga y referente. Esta vez nos toca con esta jornada político cultural. Hace 4 años venimos recordándola de diferentes maneras. Esta vez será con actividades artísticas, que también son políticas. El título tiene que ver con una canción de nuestra compañera Susy Shock, que va a estar acompañándonos ese día. 'Vivan las travestis artistas, que por suerte cambiarán el mundo. Solo el arte nos hará libres', fue el mensaje que me mandó Lohana en una ocasión. Qué mejor que homenajearla con intervenciones artísticas que ella disfrutaba tanto”, expresó Florencia.Guimaraes recordó parte de la trayectoria de militancia de Lohana: “Lohana Berkins fue una compañera activista travesti, salteña. Una compañera que ha hecho muchísimas cosas, no solo por el colectivo travesti-trans sino también por el movimiento de mujeres, por la comunidad LGTBI y por la clase trabajadora a la que ella pertenecía. Lohana Berkins fue la compañera que llevó adelante e impulsó la Ley de Identidad de Género en nuestro país. Es una ley de vanguardia que transformó la vida a muchísimas personas trans y travestis. Fue una compañera que generó la primera cooperativa para personas travestis en Latinoamérica que lleva el nombre de Nadia Echazú, otra compañera travesti muerta. Lohana y Diana Sacayán, impulsaron y llevaron adelante la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans y muchas cuestiones más. Fue una gran luchadora. Generó muchísimo libros donde ella visibilizaba la situación de nuestra comunidad. Se han hecho censos, han tomado estadísticas y se han puesto en primera persona las voces de ella y de más compañeros trans y travestis que han servido para generar políticas públicas. Han abierto la visibilización a muchas personas en la sociedad. Una compañera muy necesaria, antes, ahora y siempre”, la definió la activista.El homenaje será en la Fundación Mercedes Sosa, en la Ciudad de Buenos Aires, un lugar simbólico para realizar una celebración travesti y trans: “Para nosotras es un lugar muy importante. Es un lugar que hemos transitado junto a Lohana, donde hubo una cárcel de mujeres. Simbólicamente tiene mucha importancia que sea en ese lugar, que nos abran las puertas y le abran las puertas a la comunidad travesti-trans”, señaló y contó qué actividades se desarrollarán mañana por la tarde: “La jornada tendrá varias intervenciones, estará Susy Shock, vamos a tener música cubana de la mano de la banda, vamos a tener muestras fotográficas y de ilustraciones, vamos a tener venta de libros e información. Va a haber compañeras abolicionistas. También van a haber paneles o charlas y una especie de radio abierta con micrófono abierto para quienes se quieran acercar y dedicar unas palabras para conmemorar a nuestra compañera”, dijo.Guimaraes se refirió a un tema que Lohana había abordado durante su trayectoria militante, la expectativa de vida de las personas travestis y trans: “Lohana se nos fue a los 56 años. En sus informes, ella visibilizaba que en Latinoamérica solo el 1% de las personas travestis supera la expectativa de vida de 60 años. Es muy importante conmemorar y seguir visibilizando para que esto pueda ser transformado de una vez por todas. Es un proceso muy largo, falta muchísimo. Hay un Estado que todavía sigue estando ausente, que no toma en cuenta lo que atraviesa nuestra comunidad. Nosotras no exageramos ni somos dramáticas. Nuestra vida la hace dramática la sociedad patriarcal y capitalista en la que vivimos. Falta tomar dimensión de que hay un sector específico de la población que simplemente por su identidad de género tiene una expectativa de vida de 35 años de edad, que es equivalente al medioevo. No puede ser que estemos constantemente enterrando a nuestras compañeras antes de los 40 años. Una forma de homenajearla es seguir visibilizando todo esto”, expresó.Por último, Guimaraes se refirió al Programa Integral de Protección y Asistencia a Personas en Situación de Prostitución que fue presentado públicamente en diciembre: “El proyecto lo presentamos en septiembre. Esperamos un par de meses para hacer la presentación pública. Esperamos en marzo arrancar fuertemente. Vamos a abrir una mesa de trabajo para seguir encima del proyecto, reformar lo que deba ser reformado y que otras organizaciones pueden sumarse y hacer los aportes necesarios para que sea un proyecto colectivo que genere cambios concretos. Pedimos herramientas concretas de asistencia y protección a toda aquella persona en situación de prostitución. Necesitamos que se aborde integralmente desde la salud, desde el acceso al trabajo, a la educación y a la vivienda”, cerró Florencia.